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Kapaklı'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

AA

Kapaklı'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mahalle ve çarşı bekçileri devriyeleri sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramalarında üzerlerinde bir miktar eroin ele geçirilen N.T. ve K.C. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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