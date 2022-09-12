Kapaklı'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Mahalle ve çarşı bekçileri devriyeleri sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramalarında üzerlerinde bir miktar eroin ele geçirilen N.T. ve K.C. gözaltına alındı.



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