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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde "Tekirdağ Bağcılığının Modernizasyonu" Projesi kapsamında üzüm hasadı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hasat öncesi Çınarlı ve Kirazlı mahallelerinde çiftçi toplantısı düzenlendi.

Üreticilerin bağcılık ve diğer tarımsal konularda yaşadıkları sorunların konuşulduğu toplantının ardından hasat yapıldı.

Programa Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı katıldı.

- Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'ten Rektör Şahin'e ziyaret

Emekliye ayrılan Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin görevi süresince Tekirdağ’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı İpek'e teşekkür etti.

İpek ise Rektör Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

- Süleymanpaşa Belediyesinin araç parkı genişliyor

Süleymanpaşa Belediyesince alınan traktör araç parkına eklendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı destekli KADEM Tekirdağ Temsilciliği işbirliğinde sera alanı projesinde kullanılmak üzere traktör satın aldı.

Alınan traktör, fide ve fidan üretiminin yapılacağı serada, belediyenin park ve bahçe düzenlemelerinde kullanacak.





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