Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden firari zanlı yakalanarak tutuklandı.

Yaklaşık 1 aydır firari durumdaki E.K, Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Kızılpınar’da saklandığı adreste yakalandı.

İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen E.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geçen ay Kızılpınar Mahallesi'nde eşi A.K. ile tartışan E.K, tabancayla ateş etmiş, kurşunun başının üzerinden geçtiği A.K. korkudan 3. kattaki balkondan atlamıştı. Hastaneye kaldırılan A.K'nin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilmişti.

E.K. olay yerinden kaçmıştı.



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