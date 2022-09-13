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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı

AA

Tekirdağ merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 6 Eylül'de, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretiyle mücadele kapsamında 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de 30 ev ve bir iş yerinde yapılan aramada, 11 tabanca, 5 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1747 mermi, 122 av tüfeği mermisi ve 89 kurusıkı mermisi ele geçirilmişti.

Operasyonda 23 kişi yakalanmış, diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. İşlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3'ü tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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