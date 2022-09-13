Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde "protesto alanı" oluşturuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde oluşturulan alana "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini protesto alanı" tabelası konuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, saygı sınırlarını aşmayan, kurum itibarını zedelemeyen ve kişisel hakları ihlal etmeyen taleplerin özgürce ifade edilebileceğini söyledi.

Yasal haklar çerçevesinde herkesin oluşturulan alana gelip eylemini yapabileceğini belirten Albayrak şöyle devam etti:

"Belediye binamızı açtıktan bu yana bir aydır işçi arkadaşlarımızın zam talepleri ile ilgili eylemleri oldu. Özellikle sayın Genel Başkanımız geldiği zaman da eylem olmuştu. Bende asla bu konuda bir kırgınlık yoktur olmaz zaten, hepsi beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Daha sonra Çerkezköy'den J plakalar ile ilgili arkadaşlar buraya birtakım taleplerle geldiler. Daha sonra Çerkezköy minibüsçülerinin bir takım talepleri oldu. Demek ki bu kadar geniş sahada bir alana ihtiyaç vardı."

Albayrak, daha rahat bir yer temin edene kadar, oluşturdukları alanın protesto için kullanılabileceğini dile getirdi.

Bu konuda hiç bir art niyetlerinin olmadığını vurgulayan Albayrak, "Bizim şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği burada rahatça gereken sunumlarını yapıp taleplerini dile getirebilirler diye açık açık beyan ettik. Tabelayı koyarken asla kimseyi küçümsemek, kimseyi ayıplamak gibi bir düşüncem olmaz, aksine eylem yapan işçi arkadaşlarımın kendilerine göre yaptıkları eylemin yasal olması çerçevesinde her zaman yanındayım." diye konuştu.

















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