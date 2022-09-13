Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Bedesten alanında düzenlenen tören, mehter takımı gösterisi ile başladı.



Halk oyunu gösterisinin ardından konuşan Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik olduğunu söyledi.

Çalışmanın, üretmenin, alın teriyle kazanmanın ahiliğin ahlak kuralı olduğunu belirten Furtına, "Ahilik kültürü toplumda yaşayanları birbirine yakınlaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan bir hayat felsefesidir." dedi.

Programda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın tarafından yılın çırağı Berat Sancak'a, yılın kalfası Muhammed Çetin'e ve yılın ahisi Erol Balık'a plaketleri verildi.









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