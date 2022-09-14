Tekirdağ'da 35 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 35 bin makaron ile 13 kaçak telefon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 4 adreste arama yaptı. Aramada 13 kayıt dışı telefon ve 35 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Şüpheliler İ.K, H.K, D.K, M.A, N.Ö ve C.K hakkında adli işlem yapıldı.

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