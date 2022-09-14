Tekirdağ'da denizde mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde mahsur kalan köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezine, Sultanköy açıklarında bir kişinin köpeğini kaybettiği bilgisinin gelmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Kontrol Bot-4332, Botaş Sahil Güvenlik iskelesinden Sultanköy önlerine hareket ederek arama yaptı.

Arama esnasında "Miço" isimli köpeğin bir işletmeye ait iskelenin altında olduğu görüldü. Köpek, Marmaraereğlisi Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı Kontrol Tim Personeli tarafından bota alınıp karaya çıkarılarak sahibine teslim edildi.





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