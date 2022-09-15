Tekirdağ'da yatak fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan yangın hasara sebep oldu.

Türkgücü Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşletmeden dumanların yükseldiğini fark eden güvenlik görevlileri, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangın fabrikada hasar oluşturdu.



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