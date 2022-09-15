Saray'da İlköğretim Haftası kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu, şarkılar söylendi ve dördüncü sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine çiçek verdi.



Törene Kaymakam Adem Ünal ile kurum müdürleri de katıldı.









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