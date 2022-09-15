Tekirdağ'da hemzemin geçitte 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili bir sanığın yargılanmasına başlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili bir sanığın yargılanmasına başlandı.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bilal Küllü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada tarafların avukatları ile kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları da hazır bulundu.

Küllü, savunmasında, yaşanan olayın bir kaza olduğunu ileri sürdü.

Kazadan yaklaşık 5 ay öncesine kadar Velimeşe Mahallesi'ne işçi götürüp getirmediğini anlatan Küllü, "Kazanın olduğu gün 2 işçi için oraya gidecektim. En son buraya girdiğimde, Çerkezköy istikametine yanan yeşil ışık ile Velimeşe Mahallesi'ne dönmek için yanan yeşil ışık aynı anda yanıyordu. Yine öyle diye düşündüm, önümdeki araçtan dolayı tam olarak göremedim. Hemzemin geçide doğru döndüm, rayların üzerine geldiğimde treni fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme, aranın ardından duruşmayı 24 Kasım 2022'ye erteledi.

Duruşmanın ardından kazada hayatını kaybedenler ve yaralananların yakınları ile avukatları, adliye binasının bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Avukat Güney Haris Şahin, yaptığı açıklamada, yaşananların kaza olmadığını ve "olası kast" içerdiğini savundu.

Acılı ailelere başsağlığı, yaralananlara Allah'tan şifa dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Burada bundan yaklaşık bir yıl önce elim bir olay yaşandı. İlk yargılaması yapılan davada, olası kastla yargılanan şoförün ilk mahkemesine çıktık. Şoför savunmasında tabii olayı sanki bir trafik kazasıymış gibi göstermeye çalışsa da tüm ısrarımızla heyete anlatmaya çalıştığımız bunun bir kaza olmadığıydı. Nitekim savcılık makamı da zaten öyle düşündü ki yargılamayı olası kasttan açtı. Şoför şu an cinayetten yargılanıyor. Bunun yanında bu şoförün dışında burada ihmali olan, sorumlu bulunan, kusuru bulunan kim varsa onunla ilgili de sürecin takibindeyiz."

Kazada kız kardeşi Nebibe Korkmaz'ı kaybeden Nefise Korkmaz Gedik ise "Bir işveren çalışanlarının üzerinden para kazanıyorsa, o çalışanlarının can güvenliğini korumak zorunda. Bu kaza değil, göz göre göre ihmalkarlıkların bütünüdür." dedi.

- Olay

Ergene ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı seferini yapan "13000-1" sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarpmıştı.

Kazada araçtaki 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Bilal Küllü, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede minibüs sürücüsü Bilal Küllü'nün ölen 7 kişi için ayrı ayrı "olası kasıtla öldürme", yaralanan 5 kişi için de "kasten birden fazla kişiyi yaralama" suçundan cezalandırılması istenmişti.

İddianamede işçi servisini kullanan Küllü'nün kapatılan bariyerin önünde bekleyen aracı geçtiğinin, ses ve ışık ikazına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin minibüse çarptığının tespit edildiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.