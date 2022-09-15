TREDAŞ "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisini çocuklarla buluşturdu

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çocuklara elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi ve enerji verimliliğini öğretmek amacıyla hazırlanan "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, Trakya'da 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunan TREDAŞ, İlköğretim Haftası kapsamında "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Dergi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çocuklarda, enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturulması hedeflenerek hazırlandı.

İlköğretim seviyesinde eğitim gören öğrencilere dağıtılan dergi, çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişmesini ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor.









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