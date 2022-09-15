Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 polisle 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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