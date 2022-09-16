Tekirdağ'da taksiden attığı poşette uyuşturucu hap ele geçirilen kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisleri görünce taksiden attığı poşette 243 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Nusratiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurmak istediği sırada, bir kişi aracın camından poşet atıp kaçtı.

Ekipler poşette 243 uyuşturucu hap olduğunu tespit etti. Kaçan S.K. ekipler tarafından yakalandıktan sonra, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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