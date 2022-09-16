Sahil Güvenlik Komutanı Kendir'den Vali Yıldırım'a ziyaret

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TEKİRDAĞ (AA) - Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Vali Yıldırım ve Kendir bir süre görüştü.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Kendir'e, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanı Kıdemli Albay Karani Alankaya ve Sahil Güvenlik 88 Komutanı SG Yüzbaşı Burak Akanpınar da eşlik etti.

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