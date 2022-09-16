Tekirdağ'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından uyuşturucu şüphelisi G.D'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin üst aramasında ve evinde satışa hazır 9 fişek metamfetamin, 70 gram uyuşturucu, 178 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile uyuşturucu yapımı ve ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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