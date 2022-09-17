Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'daki fabrikada kadınlarla bir araya geldi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ'da mantı üretimi yapan işletmede kadın çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Yanık, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programının ardından, Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği tarafından sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan "Kalbim Pati Pati Atıyor" fotoğraf sergisini gezdi.

Yanık daha sonra, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren mantı fabrikasının üretim tesislerini ziyaret etti.

Fabrika yetkililerinden ürünler ve firma hakkında bilgi alan Yanık, burada çalışan kadınlarla da bir süre sohbet etti.

Yanık, tesislerdeki incelemelerin ardından kadınlarla yemek yedi.

Yanık'ın ziyaretine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ​​​​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve İl Başkanı Mestan Özcan da katıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.