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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gazi Emrullah Aktaş'ı misafir etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, makamında, Aktaş ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü.

Yıldırım, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

- Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, esnafla kahvaltıda buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, belediye tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Karadeniz Mahallesi’nde inşa edilecek olan 450 dükkan kapasiteli sanayi sitesi projesi hakkında bilgi veren Yüksel, esnafın sorularını yanıtladı.



Yüksel’e programında, Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeni Sanayi Sitesi yönetimi eşlik etti.

- Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Okulun atölye ve laboratuvarlarını gezen Ulusan, öğretmenlerle bir araya geldi, sohbet etti.

Ulusan'a ziyaretinde Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz eşlik etti.

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