Milli sporcu Yusuf Kaya, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Muaythai branşında birer Türkiye şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan 20 yaşındaki milli sporcu Yusuf Kaya, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Yusuf Kaya, geçen yıl Tayland'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Erkekler 54 kiloda milli takım kadrosuna seçilen genç sporcu, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda gözünü zirveye dikti.

Milli sporcu, Samsun'da 20-30 Eylül'de 6 farklı branşta düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sabah ve akşam antrenmanlarıyla sürdürüyor.

Yusuf Kaya, AA muhabirine, muaythaiye lise yıllarında başladığını söyledi.

Sporu çok sevdiğini ve her zaman sporun içinde olmak istediğini ifade eden Yusuf, "İlk başladığımda kendi çabamla çalışıyordum. Sonra antrenörümle tanıştık ve onunla çalışmalarımı sürdürdüm. Maçlara, teşvik maçıyla başlamıştım. O zamanlar kendimde bir yetenek, bu sporu sevdiğimi hissettim. O maçtan sonra diğer maçlar ip söküğü gibi geldi zaten. Maçtan maça yoğun bir tempoda devam ettim." şeklinde konuştu.

Her zaman mücadele etmeyi sevdiğini dile getiren Yusuf, "İlk defa 2018 yılında Türkiye Şampiyonası'na katılmıştım. Orada çeyrek finalde kaybetmiştim. 2019 yılında Avrupa Kupası'na katıldım. Avrupa Kupası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandım. 2020 yılında yine Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve büyükler 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Bu benim ilk Türkiye şampiyonluğumdu." ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaya, salgın sonrası Dünya Şampiyonası için milli takım seçmelerine çağrıldığını anlattı.





- "Dövüş Sporları Kupası'nda da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"





Milli takım seçmelerinde Avrupa Kupası şampiyonuyla karşılaştığını ve rakibini yenerek milli takıma seçildiğini belirten Yusuf, şunları kaydetti:

"Kampların ardından geçen yıl Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldım. Orada yarı finalde rakibime şanssız bir şekilde kaybettim ve şampiyonayı üçüncü olarak tamamladım. Benim için Dünya Şampiyonası çok büyük tecrübeydi. İnşallah Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bileğimin kuvveti yeterse bu yıl şampiyonluk yaşamak istiyorum."

Antrenör Yahya Geylani ise sporcusu Yusuf ile 4 yıldır çalıştığını dile getirdi.

Sporcusunun çok azimli olduğunu aktaran Geylani, "İlk geldiği günden beri hep istekliydi. Babası da bu sporu yapmasını istiyordu. Kendisi de yetenekliydi ve çalışarak bugüne kadar güzel dereceler kazandı. Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduktan sonra Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'na katılmaya hak kazandı. 54 kiloda bizi temsil edecek ve oradan madalya ile döneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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