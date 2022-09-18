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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

AA

Modifiyeli araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen, "Tuning Fest 2022" etkinliğine 300'e yakın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte desibel ve güzellik yarışması gerçekleştirildi. Gün boyu devam edecek yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaketler verilecek.

Çocuklarıyla birlikte alana gelen ailelerde araçla birlikte fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu düzenleyen yetkililerden Talip Yeniçeri, yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye tutkunu vatandaşın etkinliğe katıldığını söyledi.

Bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade eden Yeniçeri, "Desibel yarışması, drift yarışması, araç güzellik yarışması olarak 3 kategori sağladık. Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşların tamamı burada beraberlik içerisinde güzel bir aktivite yapacağız. Herkesi bu işin bir yaşam tarzı olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Ses desibel üzerine büyük güçlü araçlar var. İçlerinde ses sisteminde dünya ikincisi olan aracımız var. Yarışmamız bittikten sonra kupa ve plaketlerini vereceğiz. Şu anda etkinliğe katılan yaklaşık bine yakın araba var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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