TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da okul ve kamu eğitim yatırımlarının açılışını yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Nazmiye Seyfettin Koçak Okulu ve kamu eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

Şentop, törende yaptığı konuşmada, salgına rağmen kısa sürede tamamlandığını söyledi.

301 derslik, 14 okul ve 800 kişilik spor salonuyla Kapaklı'ya kazandırılan eğitim yuvalarının toplu açılışını gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti:

"2022-2023 eğitim öğretim yılında, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına koşar adım yaklaştığımız sayılı günler içinde, günümüz modern eğitimine uygun olarak yapılan binalardan yetişecek yavrularımızın vatana, millete hayırlı ve becerikli evlatlar kazandırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Devletimiz ve hayırsever hemşehrilerimizin iş birliğiyle yaptırılan eğitim kurumlarıyla iftihar ediyorum."

Şentop, hayır hasenata el veren, yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere ve bu projelerin hayata geçme aşamasında var olan bütün emekçilere teşekkür ederek, "Yapılan çalışmaların, iyiliklerin artarak çoğalmasını başka yüce gönüllü kardeşlerimize de yol açmasını, örnek olmasını temenni ediyorum. İyilik ve erdem kaynakları her daim coşkun olan memleketimin güzel insanlarına, yüce gönüllerine; gelecek nesillerin yetişmesine sundukları katkılardan dolayı, ebediyete kadar isimlerinin hayırla yad edilmesine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şentop, sağ elinin verdiğini sol elinden saklayan bir edebe sahip milletin okul, hastane, cami gibi yaptıkları hayır ve hasenatın örnek teşkil etmesi bakımından, toplumun geneline yayılması için duyurulmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

Toplumlarda adaleti tesis için gelir eşitliği duyarlılığıyla insanı yaşatmayı kendine vazife edinen bir medeniyetin, halen devam eden ve inşallah ebediyete kadar da devam edecek güzel hasletlerini taşıyan bir millet olduklarını vurgulayan Şentop, "Nerede bir yetim, nerede bir mazlum ve masum varsa arayıp bulan ve ihtiyacını gideren İslam ahlakıyla ahlaklanmış insanlar diyarında yaşamanın genetik kodlarını taşıyan halkımız var. Hayır ve hasenatta bulunmak, bu coğrafyanın mayasında mevcut olsa da özellikle salgın dönemiyle başlayan ve henüz aşılamayan birtakım olumsuz ekonomik şartlarda daha çok birbirimize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Şentop, kimsesizlere eğitim, iş ve aş sağlayacak her çalışmada topluma ve devlete destek veren bir millet olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İnsan, hayvan ya da nebatat diye ayırmadan iyilik duygularıyla hareket edenlere selam olsun. Hangi dinden, hangi ülkeden olursa olsun iyilikle hareket eden insanlar; toplumun çimentosu, sosyal bağların lokomotifidir. Bugün yaptıkları iyiliklerle toplumumuza önderlik eden bütün hemşehrilerime tekrar teşekkür ediyorum. Bulaşıcı olan iyilik ve güzelliklerin toplumun geneline yayılmasını temenni ediyorum. İyi işler, güzel eylemler, kişilerin, iç huzur ve mutluluğunun anahtarıdır. Hayır ve iyilikte yarışan insanların iç doyumu dünya nimetleriyle tesis edilemeyecek kadar ulvidir."

Konuşmaların ardından Şentop, hayırseverlere plaket verip okulun bahçesine fidan dikti. Şentop daha sonra okulun açılışını yaparak, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti.

Ardından Şentop, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.