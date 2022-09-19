Çorlu'da geri dönüşüm malzemelerinin konulduğu konteyner yandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin konulduğu konteyner yandı.



Zafer Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin konulduğu çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

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