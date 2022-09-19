Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den Gaziler Günü mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, vatanın, şehit ve gazilerin emaneti olduğunu belirtti.

Vatan savunması için canını ortaya koyan güvenlik güçlerinin, milletin vatanına ve bayrağına bağlılığını her daim göğsünü siper ederek gösterdiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin fedakar evlatları olan şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor, hayatına devam etmekte olan gazilerimize de acil şifalar ve sağlıklı günler diliyorum."

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