Hayrabolu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Alpullu Caddesi'ndeki Şehitlik Parkı'nda düzenlenen törende, çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi gazi Ali Güz, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı.

"Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcisisiniz. Sizler şehitlerimizle Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız. Bayrağımız, vatanımızın üzerinde özgürce dalgalanıyorsa sizin emsalsiz fedakarlığınız sayesindedir. Gururla taşıdığınız gazi unvanı, Ata'mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Törene Kaymakam Eyüp Fırat, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Koray Yiğiter, Belediye Başkanı Osman İnan, Cumhuriyet Savcısı Hacı Mehmet İlhan, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Şahin, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.

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