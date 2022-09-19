Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu söyledi.



19 Eylül tarihinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı gün olduğunu belirten Çetintaş, şöyle konuştu:



"Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu halkının ölüm kalım savaşı olmuştur. Bu mücadele kaybedilseydi Anadolu'nun paylaşım planı olan Sevr Anlaşması gerçekleşecek, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hayal olarak kalacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde, bu emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesini tevcih etmiştir."



Törene Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurum müdürleri ile STK temsilcileri de katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Sağır, Belediye Başkanı Çetin ve protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliğini ziyaret etti.

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