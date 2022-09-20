Tekirdağ'da 89 bin 180 makaron ele geçirildi

İsveç, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 89 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 11 adreste arama yaptı.



Aramada, 3 sigara dolum makinası, 2 kompresör, 1 hava tankı, 144 kilogram kıyılmış tütün,15 bin 200 kg bandrolsüz nargile tütünü, 38 bin 380 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 50 bin 800 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.