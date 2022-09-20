Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 30 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 2 tüfek, 250 gram uyuşturucu, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 11 bin lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.



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