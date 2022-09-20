Tekirdağ'da yerli hibrit ayçiçeğinin rekoltesi memnun ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere tohumu dağıtılan yerli hibrit ayçiçeğinde hasat devam ediyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, yerli hibrit ayçiçeğinde hasadın yüzde 60'ının yapıldığını söyledi.

İl genelinde 380 çiftçi tarafından yaklaşık 10 bin dekar alanda yerli hibrit ayçiçeği ekildiğini hatırlatan Öcal, hasadı yakından takip ettiklerini belirtti.

-"7 ilden biri Tekirdağ"

Hasadı yapılan ayçiçeğinin tohumunun dağıtımında üreticiye yüzde 75 hibe sağladıklarını aktaran Öcal, şöyle konuştu:

"2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, yerli ve milli ayçiçeği tohumunu üreticilerimiz ile tanıştırmak ve desteklemek amacıyla Türkiye genelinde 7 ilimizden biri olan Tekirdağ'da yaklaşık 10 bin dekar alanda bakanlığımızın geliştirdiği yerli ve milli çeşitleri (tohum) yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize dağıttık. Üreticilerimizle birlikte ayçiçeğinin gelişimini hasada kadar takip ettik. Şu anda üreticilerimiz yerli hibrit ayçiçeğinin hasadını yapıyor."

Öcal, hasat edilen ayçiçeklerinde güzel verim alındığını vurguladı.

Tohumda bağımsızlığın tarım açısından çok önemli olduğuna işaret eden Öcal, şöyle devam etti:

"Tekirdağ'da örnek çiftçilerimize uygulamayı gösterdik. Kendi ilçe müdürlüklerimiz vasıtasıyla demonstrasyon alanları kurduk. Farklı çeşitte olan tohumları verim ve kalite yönünden inceliyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı yakın lokasyonlar arasında bile ayçiçeği verimlerinde fazla değişkenlik söz konusu. Hasat sonunda ilimiz genelinde tüm bu yerli çeşitlerin verim ve yağ miktarı üzerine genel bir değerlendirme yapacağız.

Buna göre çiftçilerimize gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Yerli ve milli çeşitlerimizi ülkemiz için önemli buluyoruz. Tohumda bağımsızlık bir ülkenin tarımsal üretiminin devamı için çok anlamlı. Biz bunu birçok bitki türünde başardık. Bugün için buğdayda, çeltikte, mısırda hatta sebzede dünya standartlarında tohumlar üretiyoruz. Ayçiçeğinde de başaracağımızı düşünüyorum. Ülkemize, çiftçimize hayırlı olsun."

Öcal, hasadı yapılan yerli hibrit ayçiçeği için üreticilerde genel bir memnuniyetin olduğunu da vurguladı.

Çiftçi Cengiz Özen ise tüm çiftçilere yerli ve milli tohumu önerdiğini dile getirdi.

Hasada kadar geçen süreçte ayçiçeğinin gelişiminin güzel olduğunu aktaran Özen, hasat sonunda elde edilecek verime göre 2023 yılında da tekrar tarlalarına yerli hibrit ayçiçeğini ekeceğini kaydetti.

Bu yıl yağışların çok az olduğunu ve aynı çeşitte çok farklı verimlerle karşılaştıklarını belirten çiftçi Mustafa Çelebi de hasat edilen yerli hibrit ayçiçeğinden güzel verim beklediğini ifade etti.

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