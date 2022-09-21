Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.G. ve Ç.Ç'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca ile 49 mermi bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.