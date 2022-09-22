Vali Aziz Yıldırım'ın Yavuz Sultan Selim'in vefatının 502. yıldönümü mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yavuz Sultan Selim'in vefatının 502. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, Yavuz Sultan Selim'in, Doğu Anadolu'da pek çok şehri fethetmenin yanında Suriye, Lübnan ve Filistin'i de fethederek, büyük başarılara imza attığını belirtti.

Yavuz Sultan Selim'in hiçbir padişahın göze alamadığı devasa Sina Çölü'nü ordusuyla 13 günde geçip 22 Ocak 1517'de Memlükleri Ridaniye'de yendiğini aktaran Yıldırım, Kahire’yi fetheden Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında da ön plana çıkmasını sağladığını kaydetti.

Vali Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:



"Batı seferine çıktığı sırada 22 Eylül 1520'de aslan pençesi (şirpençe) denilen bir çıban yüzünden Çorlu yakınlarında vefat ettiğinde oğlu Kanuni Sultan Süleyman'a 'dolu bir hazine, güçlü bir ordu ve iç karışıklıklara son verilmiş bir devlet' bırakmıştır. Tarihi kayıtlara göre Yavuz Sultan Selim, Çorlu ilçemiz yakınlarında vefat etmesi üzerine, iç organlarının şimdiki Muratlı ilçemiz Yukarısırt Mahallesi sınırlarında kalan bir alanda gömülü olduğu bilinmektedir. Mekke ve Medine şehirlerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanıyla da anılan Yavuz Sultan Selim'i vefatının 502. yılında rahmetle anıyorum."

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