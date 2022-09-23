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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaretler

AA

Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaretler

TEKİRDAĞ (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Jandarma Komutanı iken yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Atama ve Terfileri ile tuğgeneralliğe terfi eden ve İzmir İl Jandarma Komutanı olan Kılıç, Yıldırım'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Kılıç'a kentte başarılı çalışmaları sebebi ile başarı belgesi taktim ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Feridun Emecen de Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Emecen ile bir süre görüşen Yıldırım, ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

Ziyarette Emecen'e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu eşlik etti.

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