Tekirdağ'da kuyumcudan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 hafta önce Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önüne otomobille gelen kar maskeli 4 kişi, iş yerinin kepenklerini levye ve kriko ile açmaya çalıştı.

Hırsızlık zanlıları yoğun uğraşlarına rağmen kepengi açmayı başaramadı. Zanlılar, yoldan geçen bir aracı görünce paniğe kapılarak kaçtı.

Sabah geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve iş yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





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