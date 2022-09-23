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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli Tekirdağ soğanında 3 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Tescilli Tekirdağ soğanında 3 bin ton rekolte bekleniyor

TEKİRDAĞ (AA) - Acımtırak tada ve göz yaşartan kokuya sahip tescilli Tekirdağ soğanında bu yıl 3 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte yaklaşık 2 bin dekarda ekimi yapılan Tekirdağ soğanında hasat devam ediyor. Kadınlar tarafından tarlalardan toplanan soğanlar, çuvallanıp satışa hazır hale getiriliyor.

Tekirdağ soğanının Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alması dolayısıyla Kayı Mahallesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın yöresel bir değeri olan soğanın Osmanlı Devleti arşivlerinde yer aldığını söyledi.

Tekirdağ soğanının coğrafi işaret almasının ürüne değer katacağını belirten Yıldırım, "Tekirdağ soğanı özellikle serttir. Kışa dayanıklı bir soğandır ve o yüzden tadı da biraz acıdır. Mora yakın pembemsi bir rengi var. Dış kabuğu ince ama içi oldukça besleyicidir. Lezzeti de çok iyidir." dedi.

Yıldırım, soğanın daha fazla yerde ekilmesini ümit ettiklerini belirterek, "Sulama imkanlarını artırdığımız takdirde ekim alanları da artacaktır. Bu kapasite hem üreticilerimizde hem de tarım teşkilatımızda var. Ürünün mutfaklarda daha fazla yer alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay da ürüne coğrafi işaret alma başarısının, kurumların ortak çalışmasıyla sağlandığını aktardı.

Tekirdağ soğanının 300-400 yıllık geçmişi olduğunu vurgulayan Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız çalışmalar sonunda yöresel ürün olarak coğrafi işaret alma hakkını kazandık. Kaybolmak üzere olan bazı ürünleri tekrar canlandırabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek hem de ekonomik anlamda kentteki insanlara katkı olması için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu ürünleri ülke ve dünya pazarına tescilli ürün olarak sunabilmek için coğrafi işaret alma çalışmasını yaptık. Ürünün tescilli olması ürüne güven duyulması demek."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya'nın değerlerine değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

Şahin, soğanla Tekirdağ'ın tescilli ürün sayısının 8'e ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde soğan var ama Tekirdağ soğanı yüzyıllardır burada üretiliyor. Son zamanlarda mevsimsel ve üretim şartlarından dolayı üretim azalsa da soğan ekonomik değeri olan bir ürün. Tescil alarak hem bunu gelecek nesillere aktarmak hem de üreticinin ürünü katma değerli satmasını sağlamak istedik. Tekirdağ'da 2 bin dönüm alanda soğan ekimi yapılıyor. Yılda 3 bin ton civarında ürün elde ediliyor. Soğanın tescil almasıyla üretim alanının ve ürün veriminin artmasını bekliyoruz. Tekirdağ köftesine lezzetini veren ana unsurlardan birisi bu soğandır. Tekirdağ köftesinde Tekirdağ soğanı olmadan o tadı veremiyor. Tekirdağ köftesi işaret tescili almıştı, soğanın da işaret tescili almasıyla bir bütün oldu."

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, soğan hasadı yapan kadınlara yardım etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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