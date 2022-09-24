Tekirdağ Valisi Yıldırım, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Bingül'ü ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül'ü ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ve Bingül bir süre görüştü.

Vali Yıldırım, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Bingül'e görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Vali Yardımcısı Kaan Peker de yer aldı.

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