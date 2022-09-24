Tekirdağ'da iş yerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde iş yerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, ekipler bir tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi.

İş yerinde bulunan S.A. gözaltına alındı.









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