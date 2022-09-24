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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağlı sporcular milli takım seçmelerine davet edildi

AA

Tekirdağlı sporcular milli takım seçmelerine davet edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı 3 sporcu Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası için milli takım seçmelerine davet edildi.

Malkara Tekvando Spor Kulübü'nden Tuğra Ekinci, Nisa Gündüz ve Tuana Budur, 7-9 Ekim'de Konya'da yapılacak milli takım seçmelerine katılacak.

Tekirdağlı sporcular milli takımda yer alıp kasım ayında Malta'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ülkelerini temsil etmek istiyor.

Malkara Tekvando Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Fındık, AA muhabirine, başarılı sporcular yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Fındık, seçmelere 3 sporcusunun davet edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her yıl milli takıma sporcu kazandırarak başarımızı göstermek istiyoruz. Yine milli takımda yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl çok yoğun bir program atlattık. Bu yıl Avrupa Oyunlarında bir şampiyonluk bir ikincilik bir üçüncülük aldık. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda bir sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. Yine bu yıl içerisinde yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bir sporcumuz Türkiye üçüncüsü oldu. Bu grafiğe 2022 yılı kapanmadan Avrupa şampiyonluğu ile tamamlamak ve ardından 2023 yılındaki şampiyonalar ve olimpiyat hazırlıklarımıza devam etmek istiyoruz."


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