Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Malkara OSB Hacı Ahmet Halıcı Camii ile bir firmayı ziyaret etti.



İlk olarak açılışı gerçekleştirilecek olan camiyi gezen Yıldırım, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mutfak eşyaları üreten bir firmayı da ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti. Yıldırım’a ziyaretleri sırasında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel eşlik etti.

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