Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 1932’deki ilk Türk Dili Kurultayı’nın açılış tarihi olan 26 Eylül gününün Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını belirtti.

Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan Türkçe'nin, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, milli kültürün ve milli kimliğin oluşmasına vesile olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkçe'nin, söz varlığı, anlatım ve türetme yönünden güçlü olduğunu vurguladı.

Türkçe'nin yüzlerce yıldır dünyanın pek çok yerinde ve Anadolu’da konuşularak bu ifade gücünü kazandığı vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



" Türkçemizin, sahip olduğu sözcük varlığının yanı sıra deyim, atasözü ve vecize hazinesi bakımından da dünyanın önde gelen dilleri arasında yer alması, milletimiz için bir gurur vesilesidir. Milli değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki en önemli vasıta olan güzel Türkçemizin, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda daha yaygın ve doğru bir şekilde konuşulması ve etkinliğinin artırılması, sadece eğitimcilerimizin değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkçe'mizin özensiz kullanılması ve konuşurken yabancı dillerden alınan sözcüklerin tercih edilmesi Türkçemizin bozulmasına sebep olacaktır.



Bu sebeple günlük hayatta ve sosyal medyada Türkçe kelimeler kullanmaya ve Türkçemizi doğru ve güzel konuşmaya özen gösterelim. Bu vesileyle, güzel Türkçemizi doğru ve bilinçli kullanan bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Türkçemizin gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sunması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.