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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Mektebim Koleji ile Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı" ilgi görüyor.

Salih Omurtak Caddesi'nde düzenlenen 10. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı'nın açılış töreninden sonra halk tarafından ilgi ile karşılandığını ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada bu fuarı düzenlerken geçmiş tecrübelerden yola çıktıklarını söyledi.

Sarıkurt, fuarı kolay ulaşılabilir bir alanda kurduklarını ifade ederek, ''7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz için Kitap Fuarı’nı daha kolay ulaşılabilir hale getirmek ve kent kültürümüzü şehrimizin merkezinde yaşatmak amacıyla Salih Omurtak Caddesi'nde düzenlemeye karar verdik. Ayrıca fuardaki kırtasiye stantlarımızın tamamının Çorlulu esnafımızdan oluşması için de çaba gösterdik. Çorlulu hemşerilerimiz için düzenlediğimiz bu etkinlikte maddi ve manevi olarak kazananın da yine Çorlulu hemşerilerimizin olacağına inanıyorum. '' dedi.

- Ergene takımları rakipleriyle karşılaştı

Tekirdağ’ı profesyonel liglerde temsil eden Ergene Velimeşespor, kendi sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımını konuk etti.

İlk yarı ve ikinci yarıda yediği gollerle Ergene Velimeşespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Tekirdağ 1. Amatör Ligi B grubunda bulunan Ergene temsilcilerinden Ahimehmet Gençlik Spor, Malkara 14 Kasım Spor takımına 4-2 mağlup olurken grupta bulunan bir diğer Ergene temsilcisi Ergenegücü, Ulaşspor Muratlı 1935 Spor kulübünü 2-1 mağlup etti.

Tekirdağ 1. Amatör Ligi C grubunda bulunan Ergene Kırkgöz Gençlik Spor Kulübü bir başka Ergene temsilcisi olan Sağlık Spor ile karşı karşıya geldi, müsabakayı Ergene Kırkgöz Gençlik Spor Kulübü 3-1 kazandı. Bu galibiyet ile Ergene Kırkgöz Gençlik Spor Kulübü ilk galibiyetini alırken Sağlık Spor’da ilk mağlubiyetini aldı.



Grupta bulunan diğer Ergene temsilcileri olan Ergenene Misinli Spor Ergene Gençlerbirliği Spor’u 2-1 yenerken, Vakıflar Güven Spor Çorlu Spor’a 3-1 mağlup oldu, Ergene Belediye Spor ve Esen Spor ise 2-2 berabere kaldı. Ergene temsilcisi Ergene Misinli Spor ilk iki haftada almış olduğu iki galibiyet ile ligde Çorlu Spor ile liderliği paylaşıyor.



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