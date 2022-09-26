Çorlu'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 18 bin 800 tütün dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 bin 800 içi tütün dolu makaron ele geçirdi.

Polis, iş yeri sahibi Ö.D'yi ifadesine başvurmak için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

- Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesindeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, elektrikli soba içerisine gizlenmiş 96 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Ş.G. gözaltına alındı.





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