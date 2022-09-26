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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

AA

Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliği koordinesinde toplanan iki tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AFAD deposunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında gıda ve hijyen paketlerini temin edenlere teşekkür etti.

Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Yıldırım, "İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu yardım kampanyalarına Tekirdağ olarak destek veriyoruz. Gıda kolilerimizi, hijyen kolilerimizi hazırlıyoruz. Bugün ilk etabını sizlerin de huzurunda, Kocaeli'ye doğru yola çıkarıyoruz." dedi.

İki tıra yüklenen yardım malzemelerinin, Kocaeli'nden Pakistan'a hareket edecek trene aktarılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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