Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Vatandaşlar, hasat sonrası ayçiçeği tarlalarından topladıkları sapları ısınmak amacıyla kullanıyor.

Cambazdere Mahallesi'nde ikamet eden Alper Bigalı, dar gelirli vatandaşların tarlalardan topladığı ayçiçeği saplarını yakacak olarak kullandıklarını söyledi.

Ayçiçeği saplarının odunla birlikte kullanıldığını belirten Bigalı, "Ayçiçek ekimi yapılan ilçe ve mahallerimizde genellikle ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor. Topladığımız sapları küçük küçük kıydıktan sonra kışın yakmak için hazırlıyoruz." dedi.





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