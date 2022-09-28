Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ deniz, gastronomi, kültür turizminin yanı sıra doğa turizmiyle de son yıllarda isim yapmaya başladı.

Doğa yürüyüşlerinden ekstrem sporlara, kampçılıktan hobi balıkçılığa pek çok turizm çeşidinin yapılabildiği kent bu özellikleriyle güz mevsiminde daha da öne çıkıyor.

Ganos Dağı etekleri kamp tutkunlarını, ormanlık alanlar yürüyüşü sevenleri, Uçmakdere adrenalini yüksek sporlardan hoşlananları çekiyor.

İstanbul'a 145, Edirne'ye 142, Kırklareli'ne 117, Çanakkale'ye 160 kilometre uzaklıktaki kent, bu coğrafi özelliği nedeniyle de çokça turiste ev sahipliği yapıyor.

- "Tekirdağ, her mevsimde ayrı güzel"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın deniz turizminin yanı sıra doğa ve ekstrem turizminde de ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsimde ayrı güzellikler yaşattığını belirtti.

Özellikle hazan mevsiminin Tekirdağ'da bir başka yaşandığını anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Yeşilden kırmızıya, kırmızıdan sarıya dönen ve dökülen yapraklar burasını bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Uçmakdere başta olmak üzere, Saray ilçesindeki ormanlar bu güzellikleri içinde bulunduruyor. Yürüyüş rotalarının olduğu Uçmakdere'de dökülen yapraklar içinde yürüyüş yapmak çok güzel.

Aynı zamanda yapraklarını dökmeye başlayacak üzüm bağları arasında da güzel gezintiler insanları cezbediyor. İstanbul'a en yakın yerde, en güzel bağları, ormanları bulunduran Tekirdağ her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor."

- "Ağaçlar renk cümbüşü oluşturmaya başladı"

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, gökyüzüyle buluşmak isteyenleri Uçmakdare'ye beklediklerini ifade etti.

Aksoy, Uçmakdere'nin doğasıyla insanlara eşsiz güzellikler sunduğunu aktararak, şunları söyledi:



"Ganos Dağı eteklerindeki ağaçlar renk cümbüşü oluşturmaya başladı. Bu güzellikleri gökyüzünden görmek isteyenler buraya gelip uçmak istiyorlar. Biz hafta içi, hafta sonu uçuşlarımızı yapıyoruz. Doğa tutkunları gelip bu güzellikleri görüyor."

İstanbul'dan gelen Mert Karadağ, ilk defa kamp için Tekirdağ'a geldiğini belirtti.

Karadağ, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakınlığının avantaj olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi:



"Tekirdağ'ın havası, doğası ve denizi çok güzel. İsterseniz burada kamp, isterseniz paraşütle uçuş yapabilirsiniz. Burada kamp yapmak çok güzel. Herkese burada kamp yapmasını tavsiye ederim."

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