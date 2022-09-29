Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şırnak'ın Çakırsöğüt ilçesinde şehit olan Jandarma Er İlhan Doyran'ın Çerkezköy ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Yıldırım'a ziyaretinde Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.