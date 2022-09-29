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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul sporları organizasyonu, lisanslı sporcu sayısının artırılması, okulların ferdi ve takım sporlarında etkin katılım sağlamaları konuları ele alındı.

Ulusan ziyarette, Üzgün'e günün anısına tablo hediye etti.

- Ülkü Ocakları Başkanı Zıvalıoğlu'ndan, NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Ülkü Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Zıvalıoğlu, üniversitenin kente katkılarının önemli olduğunu belirtti.

Şahin ise Zıvalıoğlu'na teşekkür etti.

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