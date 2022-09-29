Kapaklı'daki "Yıldızkent Kavşağı" projesinde çalışmalar sürüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünce Kapaklı ilçesinde yapımına başlanan "Yıldızkent Kavşağı" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan projede, ilçenin ulaşımdaki büyük yükünü alacak köprülü kavşağın 9 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde Yıldızkent Köprülü Kavşak Projesi'ni hayata geçirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.



İhale sürecinin ardından temmuz sonunda müteahhit firmanın çalışmalara başladığını belirten Çetin, şöyle konuştu:



"Altyapının deplase edilmesinin ardından trafiği aksatmamak amacıyla yan yollar yapıldı. Yan yollarının yapılmasıyla hızlanan süreç köprü ayaklarının yükselmesiyle devam ediyor. İlçemizin kent içi trafik sorununu azaltacak ve bölgemiz ulaşımı açısından da büyük önem arz eden köprü uzunluğu 1071 metre olan projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."





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