Devlet desteğiyle serasını büyüten kadın ailesinin geçimini sağlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan dört çocuk annesi Zuhal Yalçın, Genç Çiftçi projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle serasını büyüterek sağladığı kazançla ailesinin geçimini sağlıyor.

Köseilyas Mahallesi'nde ikamet eden 38 yaşındaki Yalçın, 2016 yılında evlendikten sonra bir dönümden oluşan serasında eşiyle sebze yetiştirmeye başladı.

Yalçın, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi projesine başvurarak aldığı hibe desteğiyle serasını büyüttü.

Serasını 4 dönüme çıkaran Yalçın, AA muhabirine, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması gerektiğini söyledi.

Kendisinin de Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak işini büyüttüğünü anlatan Yalçın, "Bu destek bizim için sıçrama tahtası oldu, kazancımız arttı. Seramızda yazın salatalık, dönüşümlü olarak patlıcan ve biber yetiştiriyoruz. Kışın kıvırcık yetiştiriyoruz. Bir gün arayla ürünlerimizi topluyoruz. Diğer günlerde seradaki ürünlerin bakımını yapıyoruz." dedi.

Yalçın, insanın emek vererek ortaya bir ürün çıkarmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

- "Kadınlarımız istese her şeyi başarır"

Bazen günde 3-4 kadına iş verdiklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Sabah 8'de işçilerimiz geliyor ve sipariş durumuna göre akşama kadar ürünlerimizi topluyoruz. Daha sonra bu ürünleri kolilerle pazara ulaştırıyoruz. Akşama kadar ürün toplamasak bile hep buradayız, iş hiç bitmiyor. Kadınlar olmazsa biz ürünleri pazara çıkartamayız. Hem bizim için kolaylık oluyor hem de onlar para kazanıyor. Kadınlarımız istese her şeyi başarır. Mesela benim ehliyetim yoktu. Ehliyetimi aldım ve eşim olmadığı zamanlar işçileri ben getirip götürüyorum. Eşim şehir dışında olunca ben arabayla gidip işleri hallediyorum."

- "Eşimin aldığı destek bizim için çok faydalı oldu"

Recep Yalçın ise her zaman eşine destek olduğunu, zaman zaman seraları zarar görse de hiçbir zaman bu işten vazgeçmeyi düşünmediklerini dile getirdi.

Yalçın, seracılık yapmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:

"Bu işe uzun süre devam ederlerse para kazanırlar. Seranın plastiği yırtılınca, bu iş olmaz deyip kenara çekilmesinler. Bizim seralarımız komple yıkıldı ama biz onarıp üretmeye devam ettik. Eşimin aldığı destek bizim için çok faydalı oldu. Eskiden serası küçüktü kazandığımızı harcıyorduk ama seralarımızı büyütünce bize de artık kar kalıyor."

Serada çalışan Sibel Kılıç ise işini severek yaptığını ve ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

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