Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Muş, Vali Aziz Yıldırım'dan kente ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçen Muş, burada düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bakan Muş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi, sonrasında Süleymanpaşa Belediyesine geçti.

Belediye ziyaretinin ardından Muş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde esnaf temsilcileriyle görüştü, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında da Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Ziyaretlerinde Bakan Muş'a, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Tekirdağ Ticaret Müdürü Mehmet Furtuna eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.