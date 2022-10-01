Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasından bir taksiyi durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi, taksideki şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.