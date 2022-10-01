Gezici Kütüphane çocukları kitapla buluşturmaya devam ediyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren "Gezici Kütüphane" özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları kitapla buluşturmaya devam ediyor.

Haftanın belirli günleri özellikle kütüphanesi olmayan kırsal mahallelerdeki okullara giden, içerisinde roman, hikaye ve eğitici 4 bin kitabın bulunduğu Gezici Kütüphane, çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap ediyor.

Karacakılavuz Mahallesi'nde yer alan anaokulu bahçesinde öğrenciler, Gezici Kütüphane'de kitap okudu. Ayrıca öğrencilere kütüphane personeli tarafından, kütüphane kuralları anlatılıp kitaplarla ilgili bilgiler verilip, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kütüphane Müdür Yardımcısı Gülcan Keloğlu, Gezici Kütüphane ile kırsal mahallelerdeki okullara ve vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Keloğlu, öğrencileri kitapla buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kütüphanede yapmış olduğumuz etkinlikleri yine aynı şekilde Gezici Kütüphane hizmetinde de kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu sayede yerleşik kütüphane hizmetinden faydalanamayan okuyucularımıza aynı hizmeti sağlamış olmaktayız. İçerisinde neredeyse tamamı güncel 4 bine yakın kitap ile hizmet verecek olan tam donanımlı gezici kütüphane otobüsümüz oluşturulan rota ile merkeze erişimi kısıtlı olan köy okullarında ve mahallelerde hizmet verecek."

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